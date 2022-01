Drankbezorgers beleven horrornacht als dronken vrienden weigeren te betalen en hen beroven

Hanke Bruins Slot vocht in Uruzgan, nu zit ze (net als deze drie andere Utrechters) in het kabinet

Het nieuwe kabinet Rutte IV telt straks maar liefst vier bewindslieden (van elke regeringspartij één) die uit de stad en regio Utrecht komen. De een schoot in 2008 in Uruzgan (Afghanistan) een pantserhouwitser af, de ander woonde in 2014 nog op zijn studentenkamer aan de Amsterdamsestraatweg. Wie zijn deze mensen precies en heeft Utrecht er nog wat aan?

3 januari