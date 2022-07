Drankje, vleesje, groente: mag je eigenlijk wel barbecueën in de Utrechtse parken?

Met Video De stad is snik- en snikheet, op deze plekken vind je toch nog enige verkoeling

Vredenburg: 34 graden, Ledig Erf: 33 graden, Stadion Galgenwaard: 33,5 graden. De thermometer ging maandagmiddag in Utrecht flink in de rode cijfers. Een warme plek in de Domstad is dus zo gevonden, maar zijn er ook koele plekken en wáár dan?

18 juli