Drie badmeesters in hoger beroep in zaak verdrinking Salam

Het Syrische meisje Salam verdronk op 21 september 2015 tijdens het schoolzwemmen in zwembad ‘t Gastland in Rhenen. Zij was nog maar net in Nederland, nadat zij met haar familie naar Nederland was gevlucht. De rechtbank gaat er vanuit dat Salam is overleden tijdens het vrijzwemmen, na afloop van de lessen. Nadat alle leerlingen waren gedoucht bleek dat Salam er niet was. Even later werd haar lichaam in het diepe bad gevonden.