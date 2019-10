Drie doden door ernstig ongeval op A2

‘De troonrede voorlezen in TivoliVre­den­burg, dat zou toch prachtig zijn?’

17:17 Rijdt de glazen koets over twee jaar onder de Domtoren door? Als het aan de ChristenUnie ligt, wordt Prinsjesdag de komende jaren niet in Den Haag gevierd, maar in een provinciehoofdstad. ,,Waarom niet in Utrecht? De koning is hier nota bene geboren.”