Drie passagiers gewond bij botsing tussen cementwagen en lijnbus in Vleuten

Foutje bedankt, Utrecht tekent Islamiti­sche begraaf­plaats op verkeerde plek in kadaster

De aanleg van een nieuwe islamitische begraafplaats is al geen makkie, door de bezwaren uit de buurt. Maar nu de gemeente ook nog een foutje in het besluit heeft gemaakt, is het helemaal de vraag wanneer de eerste doden er hun rustplaats kunnen vinden. Maar wie had er dan ook aan gedacht dat het hier nog formeel ‘de gemeente Tolsteeg’ betreft en niet gewoon de gemeente Utrecht?

6 juni