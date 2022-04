Drie personen aangehouden voor het vervalsen van zorgovereenkomsten

En wéér wordt er ingebroken in restaurant van Shamida, maar: ‘Geen spijt dat ik hier ben begonnen’

Het Griekse restaurant Aphrodite in de Utrechtse wijk Lunetten was dinsdagnacht voor de vierde keer in korte tijd de klos. Dit keer werd een geldkistje gestolen, die de al eerder gestolen kassa verving. Toch is eigenaresse Shamida Smulders positief gestemd. ,,Dit zorgt ervoor dat er met man en macht aan de zaak wordt gewerkt.”

13 april