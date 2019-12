Drie tips van lokale restaurants hoe je zelf een 3-gangenmenu maakt

In de regio Utrecht zijn er weinig sterrenrestaurants te vinden, maar Michelin wijst er tijdens de Michelin Sterren Restaurant Week in de regio veertien aan als ‘veelbelovend’. Eén hiervan is FAK, dat staat voor ‘French Asian Kitchen’. Hier serveren ze kleine, op Azië geïnspireerde gerechtjes met een twist. De ‘Trump gamba’ bijvoorbeeld, een grote, oranje garnaal in tempurabeslag met witte suikerspin erop. Al in september is dit restaurant met de voorbereidingen voor de kerstperiode begonnen.