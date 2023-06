Drie ton opgehaald voor verhuizing restaurant: ‘Onbekende gaf zelfs 10.000 euro’

Margaretha zei haar baan bij de gemeente op en startte een wandelbe­drijf: ‘Het maakt je gelukkig en trots’

In je eentje op wandelreis klinkt voor veel vrouwen als een toch wat gevaarlijke onderneming, maar Margaretha Broersma draait haar hand er niet meer voor om. Ze zei haar baan in Nederland op en richtte haar wandelbedrijf Go SantiaGo op om een inspiratiebron voor velen te kunnen zijn. In oktober vorig jaar startte ze met de eerste groep wandelaars. ,,Mijn doel is mensen die de wens hebben om naar Santiago de Compostela te lopen, de drempel over te helpen.”