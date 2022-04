Driehonderd asielzoekers in voormalige moskee van alFitrah in Utrecht

column Jerry: ‘Als we iets enthousias­ter hadden doorge­slikt, dan hadden we Amsterdam verslagen’

Het is een heerlijk idee: dat elk jaar een delegatie witte jassen van het European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) naar de waterzuivering in Overvecht afreist om daar, voorovergebogen bij een bassin, een monstertje ongezuiverd rioolwater te nemen, teneinde dat later op sporen van drugs te onderzoeken.

