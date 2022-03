Driemaal is scheepsrecht: drie keer op één dag boete voor zelfde scooter, telkens met andere bestuurder

Politie verricht bijzondere reddings­ope­ra­tie op kinderboer­de­rij: ‘Lammetje blij, wijk blij’

De politie moest er donderdagavond aan te pas komen om een lammetje te bevrijden in dierenpark Griftsteede. Het lammetje had zich in de kinderboerderij in het Utrechtse Griftpark dermate in allerlei bochten gewrongen dat-ie ingesloten was komen te zitten.

25 maart