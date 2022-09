Driftende sportwagens bij autoshow Jaarbeurs: eens maar nooit meer

poll Herrie, stank en vervuilend: event met driftende auto’s niet meer welkom in Utrecht wat deze partijen betreft

Spinnende banden, ronkende uitlaten en glimmende auto’s. Afgelopen weekend vond in de Jaarbeurs World of Cars plaats. Dat is wat de Utrechtse partijen GroenLinks en Partij voor de Dieren meteen de laatste keer. ,,Zo’n vervuilend, overlastgevend evenement hoort niet in Utrecht thuis.’’

13 juli