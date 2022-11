Dringende oproep aan bedrijven: ga flexibel met energie om, anders hebben nieuwe woonwijken geen stroom

Platenlief­heb­bers opgelet! Radio Veronica opent pop-up platenzaak op Utrecht Centraal

In bakken eindeloos speuren naar jouw favoriete plaat van The Golden Earring of Queen? Het kan op Utrecht Centraal. Daar staat sinds maandag een pop-up platenzaak van Radio Veronica. Het radiostation viert op deze manier de Top 1000 Allertijden, een muzieklijst met daarop de volgens luisteraars beste nummers ooit gemaakt.

15 november