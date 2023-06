Dromen mag: dit giga herenhuis aan het Wilhelminapark staat te koop voor ruim 2,1 miljoen

Helmie (18) kreeg als eerste een chemobehan­de­ling in Prinses Máxima Centrum: ‘Ik dacht: ga ik dood?’

Helmie van Genderen (18) was het allereerste kind dat een chemokuur kreeg in het Prinses Máxima Centrum in Utrecht. Die twijfelachtige eer kreeg ze vijf jaar geleden, toen ze behandeld werd aan levensbedreigende leukemie. ‘Als de ene arts het even niet wist, dan wist een ander het wel.’