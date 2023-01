Dronken automobilist knalt op auto voor stoplicht, bestuurder aangehouden

interview Columnist Lisanne stopt er na 7 jaar mee: ‘Ik denk dat er vrij weinig is wat mensen nu níet van me weten’

Na ruim zeven jaar neemt Lisanne van Sadelhoff (33) afscheid als columnist van AD Utrechts Nieuwsblad. In zo’n vierhonderd columns deelde ze haar avonturen op de huizenmarkt, de komst van hond Leo, de ziekte en dood van haar moeder, haar liefdesperikelen en heel veel meer over haar leven in Utrecht. ,,Eigenlijk was het the full package Lisanne. Ik ben ook best wel een beetje ongegeneerd daarin.”

28 januari