Dronken, rijbewijsloze bestuurder van de A12 gehaald: ‘Wilde 16-jarige collega thuisbrengen’

Rechter wil meer duidelijk­heid over toestand overvaller Ricky, die na hersenope­ra­tie wéér toesloeg

5 juli Voordat de rechtbank kan bepalen wat een passende straf is voor Ricky B. (25), de beruchte ‘gespierde overvaller’ die een ouder echtpaar meermaals zou hebben overvallen in hun woning in de Waalstraat in Rivierenwijk, moet er beter onderzoek worden gedaan naar de problematiek waar hij mee kampt. De zaak van B. werd dan ook aangehouden, bepaalde de rechter maandag.