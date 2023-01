Dronken scooterrijder loopt tegen de lamp: gepakt met inbrekersspullen en zónder rijbewijs

Een scooterrijder is vrijdagavond onder invloed, zonder rijbewijs én met inbrekerswerktuig, op de politie gestuit. Hij liep tegen de lamp bij een alcoholcontrole tussen Groenekan en Maartensdijk.

De scooterrijder was een van de ruim 300 bestuurders die de politie langs de weg zette om een blaastest af te nemen. Volgens de politie had de man spullen in de bergruimte onder de zitting, die gebruikt worden door inbrekers: een slijpschijf, boormachine en een kniptang.

Gestolen kentekenplaat

De verdachte werd daarop aangehouden en zijn scooter werd in beslag genomen. De politie houdt er sterk rekening mee het voertuig gestolen is. Dat geldt in ieder geval voor de kentekenplaat, waarmee de man rondreed.

Afgelopen nacht kreeg de alcoholcontrole een vervolg op de Polanenbaan in Woerden. Daar belandde vier bestuurders die teveel hadden gedronken in de politiefuik. Bij één van hen was het alcoholpercentage zo hoog dat direct het rijbewijs werd ingenomen.

