Droom van Tulay K. (47) spat uiteen nu ze is opgepakt als neparts en hoofdverdachte in zorgfraudezaak

Een gat in de markt. Als de Blaricumse Tulay K. in 2015 aan de Bernadottelaan in de Utrechtse wijk Kanaleneiland een dertig jaar oude huisartsenpraktijk over kan nemen, heeft ze grootse plannen. De in het Turkse Aksaray geboren K. richt zich op patiënten die de Nederlandse taal niet machtig zijn.



Ze heeft gezien dat het gebruik van tolken grotendeels is wegbezuinigd en ouderen van de eerste en tweede generatie allochtonen in de wijk de gang naar de huisarts amper maken. Wegblijven uit schaamte of omdat ze de looplijnen in het Nederlandse zorgsysteem niet kennen.