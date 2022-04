Droom veranderde in nachtmerrie voor eigenaar van familierestaurant: ‘Ik rook een smerig luchtje’

Vluchtelin­gen opgevangen in recrea­tiecha­lets Cothen, burgemees­ter: ‘Zuur voor mensen die weg moesten’

Achttien vluchtelingen uit Oekraïne kunnen vanaf deze week tijdelijk wonen in vier chalets op Recreatiepark Kooten aan de Groenewoudseweg in Cothen. Dat is afgesproken met eigenaar Theo Withagen. Ook wil Wijk met spoed vijftig flexwoningen plaatsen.

