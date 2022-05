Drugsafval in mestkelder boerderij in Schalkwijk: eigenaren moeten zelf schoonmaakkosten betalen

De kleine Anne had geen idee dat hij een vader had en kon hem dus onmogelijk verraden aan de Duitsers

Als kleine jongen kon Anne Gaastra zijn vader onmogelijk verraden aan de Duitsers. Hij wist immers niet eens dat hij een vader hád. En dat er boven aan de Dalweg in Zeist iemand achter het schot verstopt zat, die er af en toe verkleed als oud mannetje vandaan kwam, om zaken te doen in het noodziekenhuis, hoorde hij pas veel later.

17 mei