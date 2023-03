Drugsmaterialen aangetroffen in garagebox aan Rubenslaan: 15 gasflessen, 7 jerrycans

Eerste flexwonin­gen Wijk bij Duurstede al in september klaar: zo zien ze eruit en dít kost het om er te wonen

De eerste buurt met flexwoningen in Wijk bij Duurstede is op papier klaar. In september staan de eerste huizen er al. In totaal kunnen 52 urgente woningzoekenden zo aan een huis geholpen worden.