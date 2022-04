Drukke avond voor politie Utrecht: man neemt pilletje teveel en Zwitsal-dief wordt aangehouden

Verdachte dodelijke schietpar­tij in Café De Plak zou in een opwelling hebben geschoten

Mohamed A., de schutter die op 9 oktober vorig jaar Utrechter Paul Kros doodschoot in café De Plak, zegt dat hij die avond niet van plan was iemand aan te vallen. Hij zou in een opwelling hebben gehandeld, nadat hij er op de feestavond werd geconfronteerd met de optredende zanger en diens entourage, met wie hij een sluimerend conflict had.

13 april