Duidt plotselinge kap van honderden bomen tóch op verbreding A27? ‘Dat is wel héél toevallig’

Spreekuur wijkagen­ten weer terug op gemeente­huis Lopik

Het spreekuur van de Lopikse wijkagenten is terug op het gemeentehuis. Elke dinsdag kunnen bezoekers tussen 17.00 en 19.00 uur terecht bij Feike de Vries of Mike de Zwart. Het spreekuur is een uur vervroegd ten opzichte van vroeger in verband met de openingstijden van het gemeentehuis.

10:30