Duitser parkeert auto na lekke band op linker rijstrook van A12 en wisselt wiel

column Nieuwegein is 50 jaar oud: zullen we dat slaap­stad-cliché nu maar eens ten grave dragen?

7:00 Wat is hardnekkiger dan zevenblad in de tuin? Dat moet het imago zijn dat kleeft aan Nieuwegein. Namelijk dat je zeer te betreuren bent, als je hier je dagen moet slijten. Omdat er in het land geen saaiere slaapstad denkbaar is dan Nieuwegein.