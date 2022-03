Duivels dilemma in Driebergen: politie aast op sportterrein, maar waar moeten de clubs naartoe?

Kunstenaar JanIsDeMan slaat weer toe in Utrecht: ‘Rietveld­huis 2.0’ op muur van oud pand

Een nieuw Rietveldhuis in de Rivierenwijk? Nee, het is het werk van kunstenaar JanIsDeMan. Hij is bezig met een muurschildering op een hoekpand van de Jutfaseweg. ,,Ik houd ervan om mensen voor de gek te houden.”

20:08