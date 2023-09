Duizenden basisschoolkinderen vullen Galgenwaard bij rentree FC Utrecht Vrouwen op hoogste niveau

Michel bouwde zijn eigen weermodel en voorspelt nu heel precies de kans op lokale hagelste­nen of een tornado

Sneeuw, storm, tornado’s, bliksem of hagel. Michel Brands (50) is al bijna zijn hele leven gefascineerd door extreem weer. Wat begon met het meemaken van een sneeuwstorm als kleuter, resulteert nu in een online toegankelijk weermodel, dat nauwkeurig voorspelt of er zwaar weer op komst is. ,,Je kunt beter inschatten: staat mijn caravan er vanavond nog?”