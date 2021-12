Duizenden bij coronaprotest in Utrecht: ‘Sinterklaasje bonne bonne bonne, verlos ons van Rutte en De Jonge’

Netwerk voor Jou zet zich in voor kwetsbare jongeren in Veenendaal met ‘Get Up & Enjoy’

De organisatie Netwerk voor Jou gaat zich aankomend jaar inzetten voor kwetsbare jongeren in Veenendaal. Dit doet zij met het nieuwe project ‘Get Up & Enjoy’. In een periode van acht weken gaan de jongeren samen en met projectleider en jongerencoach Jessica de Fluiter werken aan het vergroten van hun sociale netwerk en het versterken van hun vaardigheden en competenties.

2 december