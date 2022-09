Duizenden mensen in protest tegen bomenkap voor komst huizen bij Huis ter Heide

Doel is de politiek op andere gedachten te brengen over een besluit dat begin dit jaar werd genomen over de komst van huizen ten westen (bij voetbalvereniging SV Zeist) en ten zuiden (de kant van het viaduct) van Huis ter Heide. Verdeeld over twee bouwplannen komen er de komende jaren naar verwachting zo’n 150 woningen bij.

Volgens comité Stop de Boskap in Huis ter Heide e.o. moet het bosje in de driehoek bij de Willem Versteeghstraat wijken voor de woningbouwplannen. En dat betekent volgens de actievoerders dat er bos gaat sneuvelen dat van groot belang is voor de biodiversiteit, helpt bij geluiddemping en koeling in de zomer, en met opname van CO2. Dat in tijden dat oog voor de klimaatcrisis meer dan relevant is.