Duo in auto betrapt met snelheden rond de 250 kilometer per uur op A2: ‘Racen doe je op het circuit’

Te donker achter­licht komt IJsselstei­ner (23) duur te staan: wapens en harddrugs gevonden in scooterza­del

Een donker achterlicht is een scooterbestuurder in de nacht van donderdag op vrijdag 11 november duur komen te staan. Nadat agenten hem hiervoor staande hadden gehouden, troffen zij namelijk harddrugs en verschillende wapens aan in het zadel van de scooter. De bestuurder, een 23-jarige IJsselsteiner, werd daarop direct opgepakt en zit momenteel in hechtenis.

11 november