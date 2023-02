‘Duurbetaalde’ directeur ’t Hoogt blijft geloven in haar filmtheater: ‘Filmstad Utrecht kan niet zonder ons’

Column Dat filminsti­tuut ’t Hoogt nog wel even on tour blijft, is volgens Jerry zeker

Ach ja, ’t Hoogt. Het was dé plek waar je in de jaren tachtig/negentig als progressieve, kunstminnende student neerstreek om bij een cappuccino ostentatief de nieuwe Vrij Nederland te lezen. Zo nu en dan draaide er een film die je gezien moest hebben. Een grootstedelijk incestdrama van een Franse auteur die in Cahiers du Cinéma tot genie was uitgeroepen.

13 januari