Dylano (16) wil nooit meer weg uit de Zeven Steegjes: ‘Iedereen kent elkaar, we eten samen, helpen elkaar’

Utrecht is gastheer van werelds beiaard­scon­gres, en dat is geen verrassing: ‘Een van de beste werkplek­ken’

Helemaal boven in de kerk is de plek waar beiaardiers vele uurtjes van hun leven doorbrengen. Tóch moet er ook geleerd worden. Daarom komen tussen 24 en 31 augustus vele beiaardiers ter wereld samen om tijdens het World Carillon Congress hun passie voor het beiaardsvak met elkaar te delen. En niet zomaar op een plek, want na veel moeite is de stad Utrecht dit jaar de gastheer. Stadsbeiaardier Malgosia Fiebig legt uit waarom dat zo bijzonder is.