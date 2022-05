Écht geen windmolens in Utrechtse Heuvelrug en boodschappen doen op zondag blijft beperkt mogelijk

Bewoners doen alles om Lombok groen te houden, maar opeens wordt dé groenste tuin compleet gesnoeid

Mathilde Bos (62) is boos. Ze zet zich al jaren in om de ‘versteende’ wijk Lombok in Utrecht veel groener te maken. En nu is er zomaar een prachtig groene tuin met veel vogels compleet gekortwiekt door een woningcorporatie, in het kader van ‘onderhoud’.

19 mei