Echtpaar slachtoffer van heftige woningoverval in Maarssen, overvaller slaat man met een pijp

Wéér gewelddadi­ge beroving in Máximapark, twee mannen slachtof­fer: ‘Ze zijn hard geslagen’

Twee jonge mannen zijn in de nacht van zaterdag op zondag met geweld van hun persoonlijke bezittingen beroofd in het Máximapark. Het is de zoveelste beroving in het park in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn. De politie heeft een 21-jarige man uit Vleuten gearresteerd.