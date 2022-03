Economische groei in regio Utrecht zet, ondanks Oekraïne en inflatie door

Nu de meeste coronamaatregelen zijn losgelaten kan de regio Utrecht economische groei verwachten. Na een jaar van herstel zal de economie in de horecasector naar verwachting, nog meer stijgen. Ook de IT-sector kan sterke groei verwachten. Wel zullen factoren zoals de oorlog in Oekraïne de groei remmen.

De oorlog in Oekraïne, de hoge inflatie en de personeelstekorten hebben de economische groei, onder andere in de regio Utrecht, geremd. De Nederlandse economie zal naar verluidt 3,1 procent groeien. Dat is vanwege de lage verwachtingen in december 2021, wel hoger dan verwacht.

Afhankelijk van de aanwezigheid van horeca zullen de regionale groeiverschillen groot zijn. De horeca was een van de sectoren die het afgelopen jaar, het meest geleden heeft onder de coronarestricties. De sector profiteert nu van de opheffing van de beperkende maatregelen en ervaart veel herstelgroei. Dat geldt ook voor de horeca in de regio Utrecht.

,,De horecasector is zeer zichtbaar in het straatbeeld, maar in economische omvang erg klein. Landelijk bedraagt de horecasector zo’n 2,1 procent van de Nederlandse economie. In Utrecht is dat 1,8 procent”, aldus Rogier Aalders, senior-onderzoeker bij de Rabobank. De horecasector zal naar verwachting een economische groei van 35 procent ervaren, een opvallend hoog percentage.

Stagnerende groei

Vanwege de hoge grondstof- en energieprijzen zal de sterke groei van industrieregio’s in 2021 stagneren. De regio Utrecht heeft, ten opzichte van een landelijk aandeel van 12 procent, maar 7 procent industrie. Aalders: ,,Hoewel de industrie dus een klap zal krijgen en maar 1 procent groei kan verwachten, zal dat in de regio Utrecht weinig merkbaar zijn.”

Een grote sector in de regio Utrecht, met een aandeel van 10 procent, is de IT-sector. Van deze sector wordt ook veel groei verwacht, zo’n 7 procent. ,,Er zijn veel banen in de cybersecurity. De cybercriminaliteit wordt steeds groter en daar draagt de oorlog in Oekraïne ook aan bij”, aldus Aalders.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.