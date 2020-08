Een armband die corona opspoort: wordt deze Utrechtse uitvinding het wapen in de strijd tegen het virus?

Mondkapjes en eenrich­tings­ver­keer: zo bereiden Utrechtse scholen zich voor op een nieuw schooljaar

26 augustus Het had wat voeten in de aarde vanwege alle noodzakelijke coronamaatregelen, maar de Utrechtse scholen zijn helemaal klaar voor de opening van het nieuwe schooljaar aanstaande maandag. In alle gebouwen geldt eenrichtingsverkeer, is er veel aandacht voor ventilatie van de klaslokalen en op sommige scholen moeten leerlingen mondkapjes op in de kantines en in de gangen.