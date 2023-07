Een biertje dat naar babykots of zweetsokken smaakt: biersommelier Léon weet precies wat er dan mis is

Met Mats Seuntjens heeft FC Utrecht een publieks­spe­ler in huis: ‘Ik weet beter hoe het leven in elkaar zit’

Kleurrijk, excentriek en onvoorspelbaar. In Mats Seuntjens heeft FC Utrecht een pure publieksspeler in huis gehaald. Hoe goed is hij nu eigenlijk? ,,Ik ben ouder en slimmer geworden.”