Een bosje bloemen voor Brian Brobbey: volgens Jerry een verwelkte excuses van FC Utrecht

COLUMN Jerry Goossens: ‘Eva Oosters van Student & Starter is de Utrechtse Sanna Marin’

Sanna Marin is beeldschoon, 36 jaar jong en al sinds 2019 premier van Finland. Ze lijkt op een personage dat uit Borgen is weggelopen. Dat is weliswaar een Deense serie, en Scandinaviërs vinden het vast vervelend om allemaal over een kam te worden geschoren, maar het is niet anders.

27 augustus