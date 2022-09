Een bult op het hoofd en een blauwe knie, maar Nina (21) flikt het: ze is wereldkampioen kickboksen

Nina van Dalum uit Wijk bij Duurstede is wereldkampioen kickboksen in de gewichtsklasse tot 57 kilogram. In een keihard gevecht versloeg ze in Alkmaar de Belgische titelhouder Hélène Conard.

,,Toen het gevecht was afgelopen, was er voor mij geen twijfel mogelijk dat ik gewonnen had’’, vertelt de 21-jarige Nina van Dalum daags na het gevecht. Haar tegenstandster was een ervaren kickbokser. Niet alleen veertien jaar ouder, maar ook in het bezit van de wereldtitel.

Van Dalum: ,,Hélène is geen onbekende voor mij. Ik had een keer van haar verloren. Dus wist ik dat het geen makkie zou worden. Het werd een keiharde partij waarin zij vooral bokste en ik veel beter was in het combineren. Als een kanon kwam ze af en toe op me af. Ik kon haar goed ontwijken. Van de vijf rondes was ik hooguit alleen in de derde ronde even in moeilijkheden.’’

Quote Als een kanon kwam ze af en toe op me af. Ik kon haar goed ontwijken. Nina van Dalum over het gevecht met haar Belgische tegenstander

Blauwe plekken horen bij kickboksen, weet ze. ,,Ik heb geen blessure aan het titelgevecht overgehouden. Wel een bult op mijn hoofd en een blauwe plek op mijn knie waarmee ik tegen haar hoofd stootte.’’

Tot haar elfde zat Van Dalum op turnen. Daarna kreeg ze kickboksen met de paplepel ingegoten op de sportschool van haar vader, René Sports Duurstede op sportpark Mariënhoeve. Vader René: ,,Ik ben supertrots op mijn dochter. Fantastisch wat ze presteert. Vanochtend kwam ze hinkend uit bed. Dat hoort bij kickboksen. Ik weet dat Nina snel herstelt na zo’n gevecht.’’

Sinds twee jaar heeft Nina van Dalum de status van professional en is ze lid van sportschool Central Gym in Utrecht. ,,Dat is een goede keuze geweest. Ik train iedere dag, niet alleen in Utrecht maar ook bij mijn vader. Ik ben weliswaar prof maar kan er niet van leven. Dat kunnen maar een paar kickboksers zoals Rico Verhoeven en Badr Hari. Maar wie weet wat de toekomst nog in het verschiet heeft.’’

In Wijk bij Duurstede kennen mensen haar als leidster op een kindercrèche. ,,Als ik vertel dat kickboksen mijn eigenlijke werk is, moeten ze altijd lachen om die wonderlijke combinatie. Maar ik bedrijf ze allebei met veel passie.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.