Een complete buffetschotel met een pannenkoekje als vork: heerlijk Ethiopisch tafelen bij Awazé

De één zit achter de tralies (18), de ander is vrij (16): broers vertellen via kleding­lijn hun levensver­haal

De één zit achter de tralies, de ander is vrij. Dat weerhoudt twee Utrechtse broers er niet van om hun eigen kledinglijn op te zetten, om van iets negatiefs iets positiefs te maken. ,,Door samen iets te starten, zetten we iets neer waar we mee verder kunnen als mijn broer vrij komt.’’

26 december