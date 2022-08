Een designlamp gemaakt van stukjes Domtoren? Je kan er nu een bemachtigen in Utrecht

Waarom de Domkerk de komende drie dagen in regenboog­kleu­ren gehuld is

De komende dagen is de Domkerk in Utrecht gehuld in regenboogkleuren. De actie, in aanloop naar Pride Amsterdam, is een initiatief van omroep KRO-NCRV. Naast de Domkerk zijn nog twee kerken in Nederland in regenboogkleuren te zien, in het kader van #liefdeisvooriedereen.

