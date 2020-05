Een exclusieve sneaker van 10.000 euro: in de winkel van Non kun je hem krijgen

,,Sommige mensen verzamelen postzegels of lepels en andere verzamelen sneakers”, vertelt Non, eigenaar van sneaker en consignment store Prime aan de Schoutenstraat in Utrecht. Het staat er vol met één soort sneaker, de Nike Air Max 1. ,,We zijn gewoon echt een Air Max 1 land”, zegt Non. ,,Ik denk dat het komt vanuit de dancescene en de Nederlandse straatcultuur.”