Een fijne woonplek voor mensen met autisme: Simone wil het al vier jaar, en nu lijkt het écht te gaan lukken

Moeder start zoektocht naar wooninitia­tief voor autisti­sche jongeren in Zeist

Simone Engelmann uit Zeist wil in Zeist een woonproject starten voor jonge mensen met autisme. Er zijn volgens haar voldoende bestaande locaties in de regio, maar daar kunnen de bewoners alleen wonen in de periode dat ze naar zelfstandigheid toe worden geleid. Niet elke autist is daar volgens Engelmann geschikt voor. Zoals haar 19-jarige zoon Tobias.