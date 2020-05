Een gestoorde, moordzuchtige wolf in Culemborg? ‘Dit is wat een wolf doet’

Jeannet Hulshof, docent biologie en Duits aan het Dollard College in Winschoten, is voorzitter van deze in 2018 opgerichte stichting. Wolf-Fencing Nederland (‘fencing’ betekent hekwerk) bestaat uit vrijwilligers en behartigt de belangen van zowel (hobby-)boer als wolf. Ze zijn stuk voor stuk natuurliefhebbers maar, zo melden ze met nadruk op hun website, ‘we zijn geen wolvenknuffelaars’. Nederland telt enkele ‘gevestigde’ wolven; die bevinden zich langer dan een half jaar in één territorium. Verder zijn er ‘zwervende’ wolven, zoals die bij Culemborg. Door veehouders te helpen met bescherming, helpt de stichting de wolf een veilige plek te vinden. ,,Wij kijken naar oplossingen en pleiten nadrukkelijk niet voor afschot’', zegt Hulshof. Ze was volgens eigen zeggen ‘best een beetje sceptisch’ bij het lezen van de verhalen over een ‘gestoorde, moordzuchtige wolf’ in Culemborg. ,,Een wolf is geen moordenaar. Dit is wat een wolf doet.’'