Een gevangeniscel is nog gezelliger dan deze jongerenontmoetingsplaats

Al een tijdje is het hommeles bij de jongerenontmoetingsplaats (jop) op de parkeerplaats bij winkelcentrum Vleuterweide. Deze jop is straatmeubilair van de meest deerniswekkende soort. Hij bestaat uit zeven verticale ijzeren palen met daarop een puntdakje, twee doorzichtige glazen wandjes en een paar harde horizontale ijzeren palen om op of tegenaan te hangen. Als er één ding is wat deze jop uitstraalt is het wel weerzin tegen diegenen die ‘m bevolken.



Waarschijnlijk is de gemiddelde Nederlandse gevangeniscel nog comfortabeler en gezelliger dan deze jop. Ondanks dat, zijn er blijkbaar jongeren die ervoor kiezen om hier compleet in het zicht hun eerste sigaret te roken of hun eerste tongzoen te ontvangen.