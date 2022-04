Een jaar was poes Messi vermist en toen dook ze ineens weer op: ‘Kan het bijna niet geloven’

Gezellige Koningsdag in Utrecht, maar wel veel zooi op straat: ‘O-ver-al glasscher­ven’

Koningsdag in Utrecht is begonnen! Vanwege de drukte tijdens gisteravond tijdens Koningsnacht riepen politie en gemeente bezoekers op om niet meer naar het centrum van Utrecht te komen. Ondanks de enorme drukte kijkt de politie tevreden terug. ,,Het is heel goed gegaan, zonder grote incidenten.”

11:27