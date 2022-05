Een kale plek in de bast van de boom laat zien waar jonge Nieuwegeiner (22) op scooter overleed

Taxibusje volledig verwoest door brand in Zeist, vlammen slaan over naar bos

Op het terrein van jeugdhulporganisatie Youké aan de Verlengde Slotlaan in Zeist is vannacht een taxibusje in vlammen opgegaan. Het vuur sloeg al snel over naar het naastgelegen bos. De brandweer wist de brand met meerdere wagens onder controle te krijgen.

11:13