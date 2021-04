Een keiharde klap, toen was het stil: man (29) stierf nadat hij ‘oefende’ met opblazen van pinautomaten

TERUGLEZEN | Zo vierde regio Utrecht Koningsdag: in de rij voor een tompouce en superdruk in Utrecht-cen­trum

27 april Vandaag vierde Nederland voor de tweede keer in coronatijd Koningsdag. In het centrum van Utrecht en in de parken was het flink druk. Op verschillende plaatsen moest de politie ingrijpen. Verder verliep de dag gemoedelijk: geen grote feesten, maar tóch het Oranjegevoel dichtbij huis.