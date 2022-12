Een liefdeloze jeugd, twee overleden partners: Tracy schrijft een leven vol tegenslagen van zich af

Hier slapen daklozen als het vriest: ‘Zo dankbaar, ik heb voor het eerst in 6 jaar een kerstboom opgetuigd’

Door de kou slenteren en iedere nacht weer op zoek naar een slaapplek is deze dagen niet nodig. Eline Donkervliet (43) werkt voor de Tussenvoorziening bij de Stadsbrug en vangt daklozen op wanneer het ‘s nachts onder nul is. Maar hoe gaat het er aan toe in de slaapzalen en wat als de koudweerregeling wegvalt? Eline Donkervliet vertelt.

9:00