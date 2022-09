Een maand na de start is de levensmiddelenactie van Thessa (44) alweer geëindigd

Wie in financiële nood verkeert, kon bij Thessa Zwarts aankloppen voor een mandje met levensmiddelen. Zij was er speciaal voor de mensen die nét te veel verdienen voor de Voedselbank. Maar een maand na de start, is het alweer gedaan met haar uitgiftepunt in IJsselstein.

Een paar weken na de start is de actie geëindigd. Hoe komt dat?

,,Te weinig animo, zowel aan de kant van vragers als onder donateurs van levensmiddelen. In het begin zag je dat mensen enthousiast waren. Als je ze even prikkelt, komt het wel los. Maar toen ik voor de tweede keer een oproep deed, was de belangstelling een stuk minder. Ik kreeg twee of drie aanmeldingen van mensen die de eerste keer niet durfden, maar dat waren er maar twee of drie. Donateurs kwamen ook niet meer, afgezien van één mevrouw. Daar kan ik natuurlijk niet op teren.”

Heeft dit ook te maken met jouw persoonlijke situatie?

,,Ja, ik was aan het solliciteren en heb nu een leuke baan gevonden. Ik ga aan de slag als zorgbuddy in het ziekenhuis, als ondersteuner van het verplegend- en medisch personeel. Volgende week is mijn eerste werkdag.”

Quote Donateurs kwamen ook niet meer, afgezien van één mevrouw. Daar kan ik natuurlijk niet op teren Thessa Zwarts

Hoeveel mensen heb je kunnen helpen?

,,Twintig. Dat vind ik op zich wel een mooi aantal. Ik kan in mijn eentje tenslotte geen enorme organisatie runnen.”

Jouw actie was gericht op mensen die tussen wal en schip belanden. De Voedselbank heeft recent de inkomensgrenzen verruimd. Is dat een oplossing voor jouw doelgroep?

,,Dat is heel prettig. De mensen die bij mij een pakket haalden, heb ik direct het nieuwsbericht gestuurd. Ik hoop dat deze verruiming helpt. Ik hoor tot nu toe dat sommigen wel terecht kunnen en anderen niet.”

Is dit nu het definitieve einde?

,,Nee, dat denk ik niet. Ik waag binnenkort – rond eind oktober – een nieuwe poging samen met een vriendin. Dan gaan we eens kijken hoe de mensen ervoor staan. Wie weet kunnen we iets organiseren rondom Kerstmis.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.