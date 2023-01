‘Een monster van 15 meter hoog’; bewoners Utrechtse binnenstad vechten nieuwbouw aan

Politiek Utrecht trapt verder op rem: ‘Zorg dat verkoop sociale huurwonin­gen verder wordt terugge­dron­gen’

Een meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad wil dat de verkoop van sociale huurwoningen door woningbouwcorporaties in de stad verder aan banden wordt gelegd. Partijen - met de PvdA voorop - maken zich vooral zorgen over de snelheid waarmee dit nog steeds gebeurt in wijken als Ondiep, Zuilen en Rivierenwijk.

13 november