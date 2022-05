Een nieuwe koploper bij De Gouden Pollepel: Guillotine brengt je hoofd op hol

Laatste keer Zwerven door de kunst: werk van 36 kunste­naars tussen de knotwilgen en rietkragen

Voor de 14de en laatste keer organiseren René en Marjo Straver dit jaar de tentoonstelling Zwerven door de kunst in hun poldertuin in Benschop aan het Benedeneind Noordzijde 408a. De kunst is te bekijken op zaterdag 28 en zondag 29 mei.

11 mei